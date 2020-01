Im Prinzip erinnert die Kakebo-Methode ein wenig an Omas Haushaltsbuch. Mit dem Unterschied, dass sich Kakebo nicht nur positiv auf die Haushaltskassa auswirkt, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden verbessern soll. Sie haben also ein Büchlein mit Tages- und Wochenplaner, in welches Sie täglich Ihre Einnahmen und Ausgaben eintragen. Die Ausgaben unterteilen Sie dabei in: