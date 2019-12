Zwar nicht mehr ganz so heftig wie zu Wochenbeginn, aber immer noch stark fegte der Südföhn am Mittwoch über weite Teile Tirols. Für Donnerstag verheißt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET nichts Gutes: „Die Südströmung nimmt wieder zu, der Föhn wird erneut stärker, in der Nacht auf Freitag bricht er wieder mit 70 bis 90 km/h in die Täler und auf Innsbruck herein.“ Auf den Bergen rechnet er sogar mit Orkan.