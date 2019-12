Nur wenige Autominuten von Heiligenblut entfernt, findet sich in Flattach Österreichs südlichstes Gletscherskigebiet, der Mölltaler Gletscher, der von Fans liebevoll „Mölli“ genannt wird. „Das Unwetter hat uns zwar hart getroffen, denn Muren haben für wenige Tage unsere Zufahrtsstraße verlegt. Positiv gesehen haben wir aber mehr als drei Meter Schnee erhalten. Selbst die Schneekanonen waren eingeschneit“, so Betriebsleiter Adi Gugganig. Was man am „Mölli“ nicht findet, sind überfüllte Skipisten, was diesen längst zum Geheimtipp für die Weltelite der Skistars machte, die aus allen Ecken der Erde alljährlich zum Skitraining ins Mölltal kommen.