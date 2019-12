Brisante Detektiv-Fotos in Strache-Villa

Denn bei der Razzia samt Handy-Beschlagnahmung im Zuge der Casino-Affäre durch die Soko Ibiza in der (gemieteten) Klosterneuburger Villa von Strache wurde auch das ausführliche Überwachungs-Dossier einer bekannten Detektei sichergestellt. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos vom vergangenen Juni, also nach dem Auffliegen des Skandals, zu sehen: die detaillierte Bespitzelung des einstigen (Partei-)Freundes Johann Gudenus, selbst Ibiza-Opfer, durch die Sicherheits-Profis!