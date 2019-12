Zweimal noch schlafen, dann kommt das Christkind. Tausende Kinder schrieben Briefe mit Wünschen und werden in den Spätnachmittaghimmel schauen, ob sie es vorbeifliegen sehen. Und Tausende Eltern werden sich fragen, was sie sagen sollen, wenn ihr Kind fragt, ob es das Christkind denn wirklich gibt. So wie Carla, die ich unlängst bei einer Weihnachtsfeier kennengelernt habe. „Belüge ich mein Kind nicht, wenn ich ihm vom Christkind erzähle?“, fragt sie. Carla macht sich Sorgen, dass es das Vertrauen ihres Fünfjährigen erschüttern könnte, wenn er herausfindet, dass das Christkind, von dem ihm seine Mama erzählt hat, gar nicht gibt.