Vieles in der Welt ist in Bewegung

„Wir müssen im regionalen Rahmen zeigen, dass es auch anders geht: Ohne Nationalismus, ohne Nostalgie, ohne politische Streitereien, sondern in einem konstruktiv europäischen Geist. Wir müssen den eigenen Lebensraum gestalten, die Alltagsprobleme der Menschen lösen und dürfen uns nicht auf übergeordnete politische Ebenen verlassen oder gar ausreden. Und wir müssen immer auch an die nächste und übernächste Generation denken.“