Außerhalb Europas Bangkok, New York und Dubai gefragt

Wer zum Jahresende so richtig in die Ferne schweifen möchte, bei dem stehen Bangkok, New York oder Dubai an den ersten drei Stellen. Diese Silvester-Destinationen sind unangefochten an den ersten drei Rängen, wenn es um die Beliebtheit bei den Österreichern für Reiseziele außerhalb Europas geht. Ihre Angebote an Silvester-Highlights sind weithin bekannt.