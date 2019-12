Dabei hat der Oberste Gerichtshof (OGH) die erstinstanzliche Entscheidung vom 19. Dezember 2018 - 13 Jahre Haft wegen Mordes plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - im Juli just deshalb aufgehoben und eine nochmalige Verhandlung angeordnet, um den in dieser Causa aufgetretenen Sachverständigen-Streit klären zu lassen. Die beiden vor der ersten Verhandlung von der Justiz zugezogenen Gerichtspsychiater waren hinsichtlich der Frage, ob der 17-jährige Robert K. zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war, zu unterschiedlichen Ansichten gekommen.