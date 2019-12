TV-Format: Via App zum heißen Date im Ausland

In der vierteiligen Sendung reisen die ZuseherInnen gemeinsam mit Luis und Jaqui nach bella Italia, die dort auf jede Menge Amore hoffen. Geld haben sie so und so nicht viel. Darum müssen nicht nur Dates, sondern im Idealfall auch Übernachtungsmöglichkeiten her. Wer braucht schon ein Hotel, wenn man mit Tinder reist. „Tinderking“ Luis‘ erstes Ziel ist Genua, denn er möchte seinen Sommerflirt vom letzten Jahr mit Suah fortsetzen. Und wie funktioniert das seiner Meinung nach am besten? Richtig: A la Romeo vor ihrem Fenster singen... Soviel vorweg, bei Suah können Luis und Jaqui nicht übernachten, also muss Jaqui schnell ein Date ausmachen. Das einzige Date, das Zeit hat, hat ausschließlich Essensfotos auf seinem Profil. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dahinter ein Gourmetkoch verbirgt!

Dieser ist auch City4U bereits Rede und Antwort bei einem Interview gestanden: