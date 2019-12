Am 7. Jänner kommt mit Michael Lema ein Zugang zum Hartberger Trainingsstart - was tut sich sonst im Winter?

Den Michi hab ich schon bei Sturms Amateuren als ganz Jungen dazugenommen. Er hat in der Bundesliga schon gezeigt, was er kann und braucht nun regelmäßige Einsätze. Das ist gut für Sturm und gut für uns. Denn mit ihm sind wir frühzeitig abgesichert, falls für Jodel Dossou ein Angebot reinkommt, das der Klub nicht ablehnen kann. Jodel hat bei uns und bei Team Benin eine gute Saison gespielt. Außerdem fällt uns Rakowitz nach OP bis April aus. Tino Susic möchte sich, wie’s aussieht, verändern - zum Glück kommt Peter Tschernegg nach Verletzung wieder dazu.