Das EU-Parlament prangert „Hetze“ gegen Homosexuelle in Polen an. Die Abgeordneten in Straßburg nahmen am Mittwoch in einer mit breiter Mehrheit abgenickten Entschließung Stellung zu „Zonen in Polen, die frei von der sogenannten LGBT-Ideologie sind“. Es handle sich dabei um „Hetze von öffentlichen Stellen und gewählten Amtsträgern“ gegen sexuelle Minderheiten.