Das Quentin Tarantino das Los Angeles seiner Kindheit in einem Film wieder aufleben lässt, war wohl nur eine Frage der Zeit. Mit „Once Upon a Time in Hollywood“ erschafft der Kult-Regisseur und Drehbuchautor eine Stadt, eine Ära so wie sie noch immer in seinem Kopf ist und so, wie sie auch zugrunde ging. Wenn dann das Leben der Hollywood-Schönheit Tate parallel zu dem der beiden Männer verläuft, erkennt man die dunklen Schatten die über ihr schweben, Schatten die sich an einem August entladen sollen …