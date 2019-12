Dessen Landsmann David Alaba feierte mit Bayern in Freiburg einen Last-Minute-Erfolg. Robert Lewandowski brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, erzielte seinen 221. Treffer im deutschen Oberhaus und verdrängte damit seinen Ex-Trainer Jupp Heynckes in der ewigen Rangliste vom dritten Platz. Vincenzo Grifo schaffte in der 58. Minute den Ausgleich für die Freiburger, bei denen der verletzte Philipp Lienhart fehlte. Im Finish schlugen Zirkzee (92.) und Gnabry (95.) für die Münchner zu.