Vorzeigeprojekt hat es nicht ganz leicht

All das ist zu einem großen Teil mit Spenden aus Tirol möglich. Das Gesundheitszentrum ist ein Vorzeigeprojekt. Es zeigt aber auch, wie schwierig Entwicklungshilfe sein kann. „Unser Ziel: Das Krankenhaus soll bis 2022 von der Regierung übernommen werden. Das ist nicht einfach in einem Land, in dem Organisationsstrukturen fehlen, nur wenige Menschen krankenversichert sind und ganz praktisch das Straßennetz sehr schlecht ausgebaut ist. In der Regenzeit schwemmt es viele Wege rund um das Spital einfach weg“, berichtet Michael Knauer von der Zillertaler Aktion Sterntaler, die Maria Schiestl von Beginn an unterstützte und nach ihrem Tod das Projekt weiterführt.