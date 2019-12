Dass ein mäßiges Crashtest-Abschneiden kein generelles chinesisches Problem mehr ist, zeigten die beiden ebenfalls geprüften Modelle des vor allem in Großbritannien engagierten Herstellers MG (MG sitzt in Birmingham, die Autos werden aber in China produziert): Sowohl das SUV-Modell HS als auch der Elektro-Crossover ZS erreichten fünf Sterne. Genau wie die europäischen Konkurrenten Ford Puma, Audi Q8 und VW Golf sowie der Nissan Juke.