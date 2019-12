„Hoffentlich ist meines nicht dabei!“ Das haben wohl viele Oberösterreicher gedacht, als am Mittwoch bekannt wurde, dass ein Lkw voller Amazon-Pakete beim Voralpenkreuz in Sattledt gegen einen Brückenpfeiler gedonnert war. Der Konsumentenschutz gibt Tipps, was man tun soll, wenn die Bestellung nicht eintrifft.