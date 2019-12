Die Technische Universität Graz hat heute mit einem Tag Verspätung den Satelliten OPS-SAT ins All geschickt. Ein Forscherteam rund um Otto Koudelka hat das 2,4 Millionen Euro teure „fliegende Labor“ entwickelt. Kurz vor 10 Uhr startete die Rakete Sojus vom Weltraum-Bahnhof in Kourou (Französisch-Guayana), um 14.30 Uhr wurde der Satellit ins All entlassen, am Abend wurde der Erstkontakt mit der Bodenstation hergestellt. Damit etabliert sich auch Graz weiter als Weltraum-Hauptstadt Österreichs.