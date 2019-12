Unter Mordverdacht ist ein Österreicher in der Schweiz festgenommen worden sein. Der 34-Jährige soll gemeinsam mit einem Schweizer (43) einen Mann getötet haben. Die Leiche wurde in einem Hotelzimmer in Viganello gefunden. Nach ersten Erkenntnissen kam das Opfer, ein 35-jähriger Schweizer, im Zuge eines heftigen Streits ums Leben.