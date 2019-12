Mit einem „Putschstand“ wollten unbekannte SPÖ-Rebellen am Mittwoch vor der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße gegen die momentane Lage in der Partei demonstrieren. Die Aktion wurde jedoch kurzfristig abgesagt - „aufgrund massiver Repressalien der Parteiführung“, wie die Organisatoren auf Twitter mitteilten. In der Partei selbst war man darum bemüht, dem Wirbel keine allzu große Bedeutung beizumessen.