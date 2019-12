Führt an einer Arbeitszeitverkürzung kein Weg vorbei? Schon seit geraumer Zeit wünscht sich die SPÖ für die Österreicher einen Rechtsanspruch auf die Viertagewoche, auch die Grünen befürworten die Diskussion darüber. ÖVP und FPÖ halten nichts von einem einseitigen Recht und wehren jeden Vorstoß in diese Richtung ab. Ans Aufgeben scheint man bei den Sozialdemokraten aber nicht zu denken. Sie brachten noch bei der letzten Nationalratssitzung des Jahres einen entsprechenden Antrag ein. Und machen in den sozialen Netzwerken weiter Stimmung, etwa mit dem neuen Shootingstar am europäischen Polit-Himmel, der jungen finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Diese hatte sich im Sommer - noch vor ihrer Beförderung an die Regierungsspitze - als Ministerin für eine Viertagewoche starkgemacht.