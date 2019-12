Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Ski-Herren in Gröden ist am Mittwoch abgesagt worden. Nebelbänke im oberen und mittleren Teil der Saslong führten ab 11.45 Uhr in mehreren Intervallen zu Startverzögerungen. Kurz nach 14 Uhr fuhren die ersten beiden Vorläufer vom Super-G-Start los, kamen aber beide zu Sturz. Danach erfolgte schließlich die endgültige Absage.