Der Mittelfeldmann kickt seit 2017 in Hoffenheim. „Ich hoffe, dass es ihm noch mehr Selbstvertrauen gibt. Der Junge entwickelt sich gut, hat natürlich zuletzt nicht so viel gespielt, aber im Training geht er immer voran“, so Schreuder. Am Freitag wartet mit Borussia Dortmund ein Top-Gegner.