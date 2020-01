Computer wertet Hirnströme aus

Was wurde nun genau unter die Lupe genommen? Die Wissenschafter wollten herausfinden, ob das Gehirn bei regelmäßiger Darbietung von Tönen mit merkmalspezifischen Aktivitätsmustern reagiert. Die Probanden bekamen Sequenzen aus vier Tönen unterschiedlicher Höhe vorgespielt in immer den selben auf die Millisekunde abgestimmten Intervallen. Die Gehirnaktivität zeichnete man mittels Magnetoenzephalographie (MEG) auf, welche elektronische Ströme im Denkorgan darstellt. Tatsächlich zeigte sich in der Computerauswertung folgende Reaktion, so Dr. Demarchi: „Schon ungefähr 300 Millisekunden vor dem erwarteten Zeitpunkt der Darbietung waren tonhöhenspezifische neuronale Muster stärker aktiviert, und zwar umso mehr je regelmäßiger die Sequenz war“.