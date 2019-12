„Es gibt ein ‚Nadelöhr‘ bei der Verfügbarkeit von Sachverständigen, dieses muss genauer unter die Lupe genommen werden. Denn jeder verlorene Tag kostet uns Wertschöpfung in Niederösterreich. Wir müssen eine entsprechende Lösung finden, damit die Verfahren für alle Unternehmen rasch abgeschlossen werden können und die Arbeit beginnen kann“, erklärte Ecker am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.