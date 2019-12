Was war passiert? Federer trat Ende November in Südamerika zu Exhibitions gegen Zverev an. Matches in Chile, Argentinien, Ecuador und Mexiko standen am Programm. Eigentlich auch in Kolumbien. Doch der Auftritt der beiden in Bogota wurde abgesagt. Grund dafür war eine Ausgangssperre in Kolumbiens Hauptstadt. Diese wurde nach Massenprotesten gegen die kolumbianische Regierung und schweren Ausschreitungen verhängt.