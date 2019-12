Österreichs bekanntestes Kaiserpaar hat jetzt auch einen Platz am Sternenhimmel: In 731 Lichtjahren Entfernung kreist der „Sissi“ benannte Exoplanet um den im Sternbild Herkules befindlichen weiß-gelben Zwergstern „Franz“. Das hat die Internationale Astronomische Union (IAU) in Paris bekannt gegeben. Über den Namen konnte online abgestimmt werden.