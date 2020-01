Das sind die besten Bälle im neuen Jahr

Beim Wiener Zuckerbäckerball dürfen siech die Gäste an einem hübschen Potpourri an Musik, Tanz, Unterhaltung, Genüssen, Highlights und Aktivitäten erfreuen. Die Prominententorte am 119. ZuckerBäckerball erhält die Sopranistin Daniela Fally. Das genauere Programm wird demnächst bekanntgegeben.