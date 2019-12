Erfolgreicher Schlag im Kampf gegen die Suchtgiftkriminalität in Österreichs Bundeshauptstadt: Nach umfangreichen Ermittlungen legten Wiener Fahnder zehn mutmaßlichen Mitgliedern einer serbischen Bande die Handschellen an. In den vier Bunkerwohnungen stellte man Drogen um 300.000 Euro sicher.