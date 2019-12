Atemstillstand erlitten

Der Inspektor erledigte vergangenen Donnerstag seine Einkäufe in einem Supermarkt in Horn, als die 72-Jährige wie aus dem Nichts in sich zusammensackte. Ihr verzweifelter Gatte hielt sie und rief um Hilfe. Andreas Zach, sonst in Uniform unterwegs, wusste auch im Privatleben sofort, was zu tun war. Mit Mund-zu-Mund-Beatmung kämpfte er um das Leben der Seniorin, die stark verkrampft und einen Atemstillstand erlitten hatte.