Darüber sprach der Publikumsliebling bei einem vorweihnachtlichen Abend im Curhaus am Wiener Stephansplatz. „Ich habe auf meinen Reisen für ,Licht ins Dunkel‘ in den verschiedenen Ländern Afrikas sehr viele Menschen kennengelernt, die jahrelang blind waren. Zum Beispiel eine hübsche junge Frau, die an Grauem Star erkrankt war. Als ihr Baby auf die Welt kam, konnte sie es nicht sehen. Doch dann kam ein Operationsteam in die kleine Stadt, sie wurde behandelt, und ich durfte dabei sein, wie sie zum ersten Mal ihre Tochter erblickt hat. Und glauben Sie mir, da bekommt man sogar bei 40 Grad Celsius im Schatten eine Gänsehaut! Helfen ist rückbezüglich - es macht solche die Freude, etwas Wertvolles zu tun. Uns geht es so gut hier, wir leben in einem funktionierenden Sozialsystem und brauchen keine Angst zu haben - da kann man schon auch einmal etwas zurückgeben. Ich halte das eigentlich für eine Verpflichtung.“