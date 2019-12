Seine journalistischen Leistungen sieht Portisch in seiner bescheidenen Art als Selbstverständlichkeit, seine Verdienste sieht er anderswo. Er rechne sich an, dass er zweimal entscheidend in das „Tagewerk der Republik eingegriffen“ und damit auch etwas bewirkt habe: beim Volksbegehren gegen die Vereinnahmung des Fernsehens und Radios durch die Parteien im Jahr 1964 sowie durch sein Mitwirken, dass Österreich sich zu seiner Mitverantwortung an den Gräueln des Zweiten Weltkriegs bekannte.