Schneehasen, Bachforellen etc. in Gefahr

Während die Koalas in Australien wegen der Buschbrände (befeuert durch Klimawandel-Temperaturrekorde) ihrer Eukalyptusnahrung beraubt werden, droht bei uns dem weißen Hasen Ungemach. Mit seinem Fell ist er in der braunen Gebirgslandschaft eine leichte Beute. Bachforellen wiederum brauchen zum Überleben kalte Bäche, diese werden aber immer wärmer.