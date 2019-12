Was schlägt die Beraterin einsamen Menschen vor? „Zu Hause zu sitzen und frustriert darüber zu sein, dass andere feiern, nutzt nichts. Gehen Sie hinaus und suchen Sie Anschluss. Das ist natürlich anstrengend und fordert Energie. Doch man sollte seine Chancen nutzen und einfach andere ansprechen, z. B. am Christkindlmarkt in gelöster Atmosphäre. Wenn man zu plaudern beginnt, kommen viele auf den Gedanken, dass die Menschen gar nicht ,so schlecht‘ sind, wie gedacht.“ Selbsthilfegruppen oder Patientenvereinigungen wären für Kranke eine Möglichkeit, „rauszukommen“.