Auch die Pocken töten bis zu 90% ihrer Opfer. Durch konsequentes weltweites Impfen trat der letzte aktenkundige Fall 1977 in Somalia auf. Seit 1980 gilt die Krankheit als ausgerottet. Nur noch in den USA und Russland werden Pockenviren aufbewahrt. Für militärische Zwecke? Das Tollwut-Virus wird meist durch infizierte Tiere mittels Biss übertragen. 99% der Infizierten sterben qualvoll. Zu den Symptomen gehören Lähmungen, Angst, Verwirrtheit, Halluzinationen und Schlaflosigkeit. Später tritt Rachenlähmung ein - man kann den Speichel nicht mehr schlucken, es entsteht der typische „Schaum vor dem Mund“. Schließlich fällt das Opfer in ein Delirium und stirbt. Die Bezeichnung „Schlafkrankheit“ klingt zwar harmlos, die Betroffenen sterben aber oft auch noch Jahre nach der Ansteckung. Überträger ist die in tropischen Regionen Afrikas beheimatete Tsetsefliege. Symptome sind zunächst Fieber, Schüttelfrost, Ödeme, Lymphknotenschwellungen sowie juckende Hautausschläge. In einer zweiten Phase, Wochen später, kommt es zu Koordinations- und Schlafstörungen. Die dritte Welle schickt den Patienten dann in einen Dämmerzustand (Name!). Monate oder sogar Jahre später tritt der Tod ein.