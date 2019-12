Zum folgenschweren Unfall kam es am Abend kurz nach 20 Uhr. Der Lenker des Pkw - ein 58-Jähriger - wollte offenbar an der Kreuzung der Koppstraße geradeaus übersetzen und in Richtung Gablenzgasse fahren. Der Mann habe dabei eigentlich eine Stopptafel zu beachten gehabt, erklärte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch.