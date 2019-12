„Ich freue mich riesig, dass mir BMW auch in der neuen Saison das Vertrauen schenkt“, gesteht Philipp Eng im Telefonat mit der „Krone“. Am 24. April 2020 wird der Salzburger im belgischen Zolder in seine dritte Saison starten. Das Ziel: Der Titel in der Meisterschaft! „Egal ob am Rennrad, beim Sim-Racing oder in der DTM: Ich möchte immer gewinnen“, findet der 29-Jährige klare Worte.