Aggressive Hunde treffen auf jugendliche Gewaltstraftäter - eine spannende Kombination. Nadin Matthews: „Wir hatten gleich am ersten Tag eine Situation, wo sich ein Hund von einer Kette losgerissen und den gefährlichsten Jungen aus der Gruppe attackiert hat.“ Der Täter war zuvor vor allem dadurch aufgefallen, wahllos Passanten auf der Straße zusammengeschlagen zu haben. „Der hat dann nach dem Hundeangriff gesagt ‘Oh Gott, so ging es also meinen Opfern‘“, erinnert sich Matthews.