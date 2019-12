In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Im Mai 2017 räumt Vizekanzler Reinhold Mitterlehner nach internen Machtspielen seinen Posten als Vizekanzler. Ihm folgt Umfragen-König Sebastian Kurz, der wiederum die Koalition mit der SPÖ aufkündigt. Im Oktober 2017 wird ein neuer Nationalrat gewählt. Schnell wird klar, dass die siegreiche ÖVP und die zweitplatzierte SPÖ sich auf keinen gemeinsamen Weg einigen können. Die Verhandlungen mit den Blauen sind jedoch von Erfolg gekrönt und so wird am 18. Dezember 2017 die türkis-blaue Regierung angelobt.