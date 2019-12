Und was bekommt man für so ein Dasta-Abo? Eine Infografik zu den zeitlichen WhatsApp-Nutzungsgewohnheiten der Zielperson und Benachrichtigungen, wann diese online und wieder offline geht. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei machen sich die Dasta-Entwickler zunutze, dass jeder WhatsApp-Nutzer, ob er will oder nicht, bei Nutzung des Messengers die Info ausschickt, dass er gerade online ist. Ein Privatsphäre-Problem, das Datenschützer schon öfter angekreidet haben.