Für Suljovic, in der ersten Runde mit einem Freilos ausgestattet, wird der Auftakt im Turnier damit nicht leichter. Einen Vorgeschmack auf die Stimmung, die die Nummer elf der Welt im Kampf um den Einzug in die Runde der besten 32 erwartet, gab es am Mittwoch. Die gelernte Friseurin Sherrock wurde im „Ally Pally“ vom ersten Moment an gefeiert. „Sherrock‘s on fire“- und „We love Fallon“-Rufe prägten das packende Spiel, Gegner Evetts hatte von Beginn an mit Buhrufen und Pfiffen zu kämpfen.