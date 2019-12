Zur Erklärung sagte Kardashian: „North hatte einen schlechten Tag. Sie hat nur geweint, weil sie eine spezielle Haarfrisur etc. wollte.“ Sie sei aber einverstanden gewesen, nicht auf der Karte abgebildet zu sein. Am nächsten Morgen habe North gesagt, sie wolle ein Bild nur mit ihrer Mutter. „Ich habe den Fotografen angerufen, ihm gesagt, ich würde heute total anders aussehen, er solle uns fotografieren, aber mich ausschneiden und sie per Photoshop einsetzen“, erklärte Kardashian. „Und jetzt sieht es aus wie eine perfekte Karte.“