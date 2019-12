„Pläne in der Schublade“

Dass sie es zuletzt ruhiger angegangen ist, sieht man der Sängerin nicht an. Die Fotos aus der Show zeigen eine durchtrainierte Fischer in knappen Kostümen. „Ich bin ein Bewegungsmensch“, so ihre Erklärung. Sonst hätte sie wohl auch den falschen Beruf gewählt. „Zur Vorbereitung auf die Show habe ich dann langsam wieder angefangen, etwas mehr zu trainieren, und kam dank der guten Erinnerung meiner Muskeln und der richtigen Ernährung auch wieder schnell auf ein gutes Level. Wobei ich sagen muss, die zwei Wochen Vorbereitung auf die Show sind schon per se ein ausreichendes Fitnessprogramm“, sagte Fischer der Agentur.