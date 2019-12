Auch Wind und Wetter können das Trio nicht vom Training abhalten. Herbert Lackner aus Bärnkopf, Toni Gierer aus Neumarkt an der Ybbs und Norbert Hager aus Hintersdorf halten sich fit für das „Race around Niederösterreich“. Im kommenden Jahr wollen die drei Hobbysportler die 600 Kilometer rund um das größte Bundesland nonstop an einem Tag abspulen. Und dabei eine Benefizaktion starten: „Als Vertreter der Generation 80 plus denken wir da an die Jugend, vor allem an die Ärmsten der Armen.“