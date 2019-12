Der Champions-League-Sieger trat beim 0:5 bei Aston Villa mit einer Mannschaft von U23-Spielern an, weil die arrivierten Teammitglieder bereits in Doha weilten, wo sie am Mittwoch das Halbfinal der Club-WM bestreiten. Auch Trainer Jürgen Klopp wurde in Birmingham durch den U23-Coach vertreten.