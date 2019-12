Der Kampf der Gewerkschaften gegen die Pensionsreformpläne der französischen Regierung geht unvermindert weiter. Am Dienstag beteiligten sich erneut Hunderttausende Menschen an den landesweiten Streiks und Protesten. Erstmals hatten alle Gewerkschaften gemeinsam zu den Aktionen aufgerufen. Zu den bereits streikenden Berufsgruppen gesellten sich nun auch Lehrer, Anwälte, Justizangestellte sowie Krankenhausmitarbeiter dazu. In Lyon, Nantes und Orleans lösten streikende Mitarbeiter des staatlichen Energiekonzerns EDF stundenlange Stromausfälle in Zehntausenden Haushalten aus.