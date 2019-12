Cannabis habe ihm mehr geholfen, als die Schulmedizin, erklärte der Angeklagte beim Prozess. Er leide seit 2015 an Krebs, machte schulmedizinisch alles mit: von Strahlen- bis Chemo-Therapie. Bis auf massive Nebenwirkungen half es ihm nicht, so der Pongauer zur Richterin. Er brach die Therapien ab und nahm stattdessen Cannabis: Nicht nur fühle er sich besser, auch seine Werte hätten sich gebessert, so der Angeklagte.