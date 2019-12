Flamengo mühte sich in der ersten Hälfte, ging mit Rückstand in die Pause und drehte erst nach der Einwechslung des ehemaligen Deutschland-Legionärs Diego (74. Minute) richtig auf. Die Treffer für die Brasilianer erzielten Giorgian de Arrascaeta (49.), Henrique (78.) sowie Ali Al Bulaihi per Eigentor (82.). Salim al-Dusari hatte Al-Hilal zunächst überraschend in Führung gebracht (18.).