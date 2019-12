Dienstagabend ereignete sich in einem Obst- und Gemüseverarbeitungsbetrieb in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Arbeitsunfall, wodurch eine 26-jährige Frau unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Frau geriet bei ihrer Tätigkeit an der Verpackungsmaschine mit dem Daumen in die Maschine. Die Verpackungsmaschine wurde von einer Mitarbeiterin abgeschaltet und die Frau konnte befreit werden. Sie wurde durch das ÖRK und einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und in das LKH Hartberg gebracht.