Gegen 17.30 Uhr räumte eine 25-Jährige in ihrer Mietwohnung in Schwaz Asche vom Vortag aus ihrem Holzofen und lagerte sie in einem offenen Plastikeimer auf dem Balkon. In der Asche befanden sich offenbar noch Glutnester. Diese wurden durch den starken Föhn angefacht und in der Folge geriet die Textilbespannung des Balkons in Brand.