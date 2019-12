Der 43-jährige Van Nistelrooy ist aktuell U19-Coach bei PSV Eindhoven, sein Engagement ist auf den kommenden Sommer beschränkt. In der Vergangenheit war er im Nationalteam bereits Co-Trainer unter Guus Hiddink und Danny Blind. Für die Niederlande traf der ehemalige Legionär bei Real Madrid, HSV und Manchester United in 70 Spielen 35 Mal. Der 37-jährige Stekelenburg ist derzeit bei Everton in der Premier League als Ersatztormann engagiert.